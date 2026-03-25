2 ayda en az 351 bin kişi işsiz kaldı

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin işsizlik ve borç sarmalını derinleştirdiğini açıkladı. Gürer’in paylaştığı verilere göre, İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı geçen yıla oranla 312 bin kişi artarak 2 milyon 456 bine ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 351 bini bulurken, ağır şartlar nedeniyle bu kişilerin sadece %46’sı ödenek alabildi. Gürer, "İşsizlik sigortasına yalnızca işten çıkarılanlar başvurabildiği için, bu veriler iki ayda en az 351 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor" dedi. Sanayideki daralma ve artan konkordato taleplerinin özel sektördeki işçi çıkarmalarını tetiklediğini vurguladı.

Ekonomik tablonun borç ayağında da durum kritik. Vatandaşların bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6 trilyon 242 milyar liraya yükselmiş durumda. Takipteki borçlu sayısı milyonları aşarken, icra dairelerindeki hareketlilik de sürüyor. 20 Mart itibarıyla UYAP üzerinden takip edilen toplam icra dosyası sayısı 24 milyon 466 bine ulaştı. Bu rakam, derdest dosya sayısının son bir yılda yaklaşık 1,6 milyon adet arttığını kanıtlıyor. Gürer, artan işsizlik ve katlanan borç yükünün toplumun geniş kesimlerini çaresiz bıraktığına dikkat çekti.