2 ayda en az 351 bin kişi işsiz kaldı: İŞKUR verilerinde dikkat çeken artış

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz nedeniyle artan işsizliğe ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarın ekonomik sorunlarda yetersiz kalmasının sanayi üzerinde de olumsuz etki yarattığını ve konkordato ile borç yapılanma talep eden şirketlerin yanı sıra özellikle özel sektörde de işçi çıkarmaların yaşandığını söyledi.

Ocak- Şubat döneminde işsizlik sigortasına yapılan başvurular geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 351 bin kişiye ulaştığına dikkat çeken Gürer, "Başvurma hakkı olmadığı için başvuramayanlar da var. İki ayda işinden çıkarılanların sayısı artış gösteriyor. İşsiz kalanlarla birlikte İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da artıyor. Şubat sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı geçen yıl şubat ayına göre 312 bin kişi artarak 2 milyon 456 bin kişiye yükseldi. Bu arada Ocak-Şubat döneminde İŞKUR 163 bin kişinin başvurusunu kabul ederek işsizlik ödeneği bağladı. Yeni bağlananlarla birlikte şubatta toplam 540 bin kişiye işsizlik ödeneği ödemesi yapıldı. Bu gelişme, işsizlik sigortasına sadece işinden çıkarılanlar başvurabildiği için iki aylık sürede en az 351 bin kişi işsiz kaldığını gösteriyor" dedi.

Gürer, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının ağırlaşması nedeniyle, başvuru bulunanların yalnızca yüzde 46'sının işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı da ifade etti.

"KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU 6 TRİLYON 242 MİLYAR LİRA"

Gürer, verilere göre vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 27 Şubat – 6 Mart haftasında 7,8 milyar lira daha artarak 6 trilyon 242 milyar liraya çıktığını belirterek, "Hem bu yıl ocak ayında hem de önceki yıllarda icra takibine alındığı halde borcu devam etmekte olan 2 milyon 682 bin kişi bankalar ve finans kuruluşlarının, 2 milyon 227 bin kişi varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunuyor. İcra dairelerine 1 Ocak– 20 Mart 2026 günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2025 yılının aynı günlerine göre 2 milyon 241 bin oldu. İcra dairelerine geçen yıl bu dönemde 2 milyon 352 bin yeni dosya gelmişti. Bu dönemde 1 milyon 796 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı 2025 yılına göre 39 bin adet arttı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 20 Mart itibariyle 24 milyon 466 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 589 bin adet arttı" dedi.