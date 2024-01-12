2 ayda park halindeki otomobiline 4 kez çarptılar

Samsun'da, park halindeki otomobili son 2 ayda 4 kazaya karışan Mehmet Ali Kalyoncu (32), "Araba trafikte kazaya karışmadı, durduğu yerde vuruyorlar, 4 tarafından darbe aldı. Satmak istiyorum ama satamıyorum" dedi.



Kentte fotoğrafçılık yapan Mehmet Ali Kalyoncu'nun park halindeki otomobiline, son 2 ayda 4 kez çarpıldı. Kalyoncu, 4 farklı kazada ön, arka, sol ve sağ taraflarından darbe alan otomobiliyle ilgili, "Bu araba hiçbir şekilde trafikte kazaya karışmadı. Arabaya durduğu yerde vuruyorlar. Çarpması imkansız olan yerlerde bile vuruyorlar. Son 2 ay içerisinde 4 kez kazaya karıştı. 4'ünde de aracım park halindeydi. Son kazamdan önce arabanın sağ kapısına vurmuşlardı. Bundan 2 gün önce de sol tarafına vurdular. İlk 2 kazada da ön ve arkaya vurdular. Böylelikle araba 4 tarafından darbe almış oldu. En son arabanın bir sol kapısına vurmamışlardı, 2 gün önce onu da yaptılar. 4 arabaya birden vuruyor içlerinden biri de benimki. Şu anda vuran kişiye ulaşamıyoruz, polisler de onu arıyor" dedi.

'NE ZAMAN PARK ETSEM KAZA OLUYOR'



Park yerini artık önemsemeyeceğini söyleyen Kalyoncu, "En güvenli yere de park etsem orada gelip vuruyorlar. Son kazada arabam yine park halindeydi. O kazada 2 araba birden benim arabama vuruyor. Biri arkadan diğeri ise soldan vuruyor. Bundan önce arabanın sağ arka kapısına vurduklarında, vuran sürücü kamyonet ile telefonda konuşurken eli direksiyona sıkışıyor. İmkansız bir şekilde gelip benim arabama vuruyor. Arabama son vuran arkadaş gelip bana ulaşırsa çok memnun olurum. Mağdur taraf biziz. Kendisini bulamazsak masrafları benim cebimden çıkacak. Ben bu arabayı ne zaman satmak istesem içimden biraz daha binmek geliyor. Her seferinde sanayiden çıktığımda 'Biraz daha bineyim' diyorum. Ne zaman bu düşünceye kapılsam ve arabayı park etsem kazaya karışıyor" diye konuştu.