2 aylık abluka aşıldı: Hürmüz'den ilk LNG sevkiyatı

Ortadoğu'daki savaşın başladığı Şubat sonundan bu yana, Basra Körfezi'nden yüklü olarak ayrılan ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri olan Mubaraz, Hindistan açıklarında tespit edildi.

Küresel enerji piyasalarının kilitlendiği Hürmüz Boğazı’nda, ABD ve İran’ın karşılıklı ablukaları nedeniyle durma noktasına gelen LNG trafiği, kritik bir sevkiyatla yeniden hareketlendi.

Bloomberg HT'de yer alan gemi takip verilerine göre, Mart başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Das Adası’ndan yükleme yapan "Mubaraz" adlı LNG tankeri, ablukayı aşarak Hindistan’ın güney ucuna ulaştı.

Gemi, Mart ayı başında yüklemesini tamamladıktan sonra bir süre körfez içinde bekledi ve 31 Mart tarihinde transponder (AIS) sinyali göndermeyi durdurdu.

Yaklaşık dört hafta boyunca radar altında hareket eden tanker, 27 Nisan’da Hindistan’ın batısında yeniden sinyal vererek güvenli sulara ulaştığını teyit etti.

Tankerin şu anki rotası Çin’deki bir terminali gösteriyor ve sevkiyatın 15 Mayıs tarihinde varış noktasına ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL ARZIN BEŞTE BİRİ RİSK ALTINDA

Hürmüz Boğazı, dünya LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçiş noktası konumunda. Savaş öncesinde boğazdan her gün ortalama 3 yüklü LNG tankeri geçerken, son iki aydır bu sayı neredeyse sıfıra inmişti.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından olan Katar’a ait gemiler, artan gerilim ve ABD-İran arasındaki abluka nedeniyle geçtiğimiz haftalarda boğazdan geri dönmek zorunda kalmıştı.

Sevkiyatların durması, Avrupa ve Asya spot piyasalarında doğal gaz fiyatlarını sert bir şekilde yukarı itmişti.

Denizcilik uzmanları, Hürmüz gibi yüksek riskli bölgelerde gemilerin tespit edilmemek veya sinyal bozuculardan etkilenmemek için transponderlarını kapatmasının standart bir "kriz dönemi prosedürü" haline geldiğini belirtiyor.