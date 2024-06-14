2 aylık bebeği ihmal mi öldürdü?

Adıyaman'da boğmaca teşhisi konulan 2 aylık bebeğin ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Aile, gerekli olan solunum cihazının geç getirildiğini öne sürerek hastane yönetimi hakkında şikâyetçi oldu. Hastane yetkilileri ise iddiaları kabul etmedi.

Boğmaca tanısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan 2 aylık bebeğin ailesi, tedavide kullanılması gereken solunum cihazının geç geldiği nedeniyle çocuklarının yaşamını yitirdiğini iddia etti. Hastane başhekim, başhekim yardımcısı ve yoğun bakım ünitesi sorumluları hakkında şikâyetçi olan aile, sorumluların yargılanması gerektiğini söyledi. Hastane yetkilileri ise söz konusu cihazın tedavide kesin yerinin olmadığını, buna karşın cihazın getirildiğini belirterek, iddiaları yalanladı.

Nurten-Tacettin Delikanlı çiftinin 2 aylık erkek bebekleri, akrabalarının yanına ziyarete gittiği sırada rahatsızlandı. Nefes alma problemi olan bebek, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin iddiasına göre, buhar verildi ve "birşey yok" denilerek eve gönderildi. Ertesi gün yeniden fenalaşan bebek Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavinin üçüncü gününde boğmaca teşhisi konuldu. Bebeğin durumu giderek ağılaştı ve entübe edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sek edilen bebek, iddialara göre burada ihmal nedeniyle yaşamını yitirdi. Baba Tacettin Delikanlı, hastane başhekimi, yoğun bakımdan sorumlu başhekim ve yoğun bakım ünitesi sorumluları hakkında soruşturma açılması, mesleki etik ve kurallara uymamaları nedeniyle cezalandırılmaları istemiyle Sağlık Bakanlığı, TTB ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu.

ÖLÜMÜNÜ İZLEDİK

Baba Delikanlı, doktorun tedavi için Mekicks Mv2000 adlı solunum cihazının hayatı önem taşıdığıı belirttiği ve bu cihazın acilen temin edilmesi isteminde bulunduğunu ancak bir türlü getirilmediğini öne sürdü. Baba, şöyle devam etti:

"Bu durum hastane yönetimine bildirildi. Hastane başhekimi cihazın gereksiz olduğunu ileri sürerek alımını engelledi. Ben de paramla almak istedim, bunun olamayacağı belirtildi. Bunun üzerine tedaviyi yürüten doktor, cihazın istemiyle hazırladığı tutanağı yazarak bana verdi ve yine başhekime yönlendirdi. İstem kağıdında serviste yatmakta olan ve iyileşen bir hastasını tutanağa ekleyerek hastane yönetimini cihazı almaya ikna etmeye çalıştı. 3 Mayıs günü çocuğum vefat etti. Cihazı almamı engelleyen başhekim, başhekim yardımcıları ve diğer sorumlular görevlerini ihmal etmişlerdir. Çocuğumuzun ölümünü izlemek zorunda bırakıldık. Çocuğum öldükten sonra cihaz ertesi gün hastaneye getirildi."

CİHAZ ÖLÜNCE GELDİ

Bebeğin doktoru Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Güner Özçelik ise bebeğin kendilerine geldiğinde ağır akciğer sıkıntısı ve ağır zatürresi olduğunu anısatarak "Bu nedenle solunum cihazına bağladık. Akciğerleri çok kötü olduğu için bir cihaz Mv2000 diye onu kullanmak istedim. Yeni bir cihaz ve daha önce böyle bir hastayı bu cihazla kurtardık. 2 ay sonra yeni hastane açıyoruz ve 9 tane bu cihazdan gelecek. Bu solunum cihazı olsaydı çocuk kurturalabilirlerdi" dedi. Ulaştığımız hastane yetkilileri ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak "Bahsedilen makinenin başka versiyonu hastanemizde var. Ancak yoğun bakım uzmanı doktorun istediği solunum cihazı bizde yok ve bu cihaz tedavide yüzde 100 kanıtlanmış bir cihaz da değil. Kliniklerde olursa denenebilir. Ancak bu bebeğin durumu çok cidddi idi. Cihaz bizden istenince resmi istem yapıldı ve normalde 3 aydan önce gelmeyecek cihazı hemen getirdik. Ancak ne yazık ki cihaz gedikten sonra bebek yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.