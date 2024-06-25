2 aylık bebeğin ölümü Meclis gündeminde

DEM Parti milletvekili Celal Fırat, BirGün'ün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boğmaca teşhisi konulan 2 aylık bebeğin ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberini TBMM gündemine taşıdı. Fırat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

BirGün'ün 10 gün önce gündeme getirdiği, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boğmaca teşhisi konulan 2 aylık bebeğin ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasının ardından DEM Parti milletvekili Celal Fırat, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Fırat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Bebeğin ihmaller sonucu öldüğü iddiaları araştırılmakta mıdır? İki aylık bebek için alınması gereken cihaz neden 8 gün sonra temin edilmiştir? Çocuğun ölümüne sebep olan sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır?" diye sordu.

Fırat, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaşayan 2 aylık bebeğin rahatsızlanması üzerine Sincik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, burada da yoğun bakım servisine alınan bebeğin boğmaca tanısı ile tedavi edildiğini hatırlattı.

Fırat, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Güner Özçelik'in Mekicks MV200 cihazının temin edilmesi ve çocukta uygulanmasının istendiğini, bunun için bir rapor hazırladığını ve raporu aileye vererek hastane yönetimine iletmesini istediğini ancak cihaz gelene kadar çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

"İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR MU?"

Fırat, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 2 aylık bebeğin ihmaller sonucu öldüğü iddiaları araştırılmakta mıdır? Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi bebeğin babasına, çocuğunun durumunun iyi olduğunu söylemesine rağmen, nasıl aniden fenalaşarak hayatını yitirmiştir?Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Güner Özçelik’in çocuğun yaşaması için acilen Mekicks MV200 cihazın alınmasını talebi neden karşılanmamıştır?

'GEREKLİ CİHAZ NEDEN 8 GÜN SONRA TEMİN EDİLDİ?'

İki aylık bebek için alınması gereken cihaz neden 8 gün sonra temin edilmiştir? Çocuğun ölümüne sebep olan sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır? Daha önce aynı hastalığı taşıyan bir çocukta bu cihaz denenerek çocuğun hayatının kurtarıldığı bilindiği halde, Hamza bebeğe doktorun önerisine rağmen neden bu cihaz acilen temin edilmemiştir?

Cihazın hemen temin edilmemesinin arkasında yatan neden hasta yakınlarının siyasi veya ekonomik güçlerinin yetersiz olmasından mı kaynaklanmaktadır?"