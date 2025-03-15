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2 aylık bebek uçakta fenalaştı: İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak acil iniş yaptı

İstanbul-Bağdat seferini yapan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı AJet firmasına ait uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Güncel
  • 15.03.2025 14:54
  • Giriş: 15.03.2025 14:54
  • Güncelleme: 15.03.2025 15:01
Kaynak: DHA
2 aylık bebek uçakta fenalaştı: İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak acil iniş yaptı
Fotoğraf: AA

İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık bir bebeğin fenalaşması nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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