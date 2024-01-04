2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.N, (38) idaresindeki 03 ADR 917 plakalı otomobil, Erkmen beldesi Fatih Caddesi’nde O.A’nın (49) kullandığı 03 EY 876 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Ö.A. (43) ile B.N. (8) yaralandı.



Bir başka kazada ise K.K.Ç. (16) idaresindeki motosiklet, Sahipata mahallesinde yolda yürüyen H.K’ye (14) çarptı. Kazada yaralanan sürücü K.K.Ç, H.K. ile motosikletteki Y.E.A. (17) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kazaların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.