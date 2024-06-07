2 ayrı yangında 30 hektar alan zarar gördü: 3 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleşen ve yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü yangınlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de 30 hektar alanın zarar görmesine sebep olan iki ayrı orman yangınına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarını tehdit eden ve bir birine yakın noktalarda başlayan 2 ayrı orman yangını 5 saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan ve Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında dün (6 Haziran Perşembe) saat 15.45 sıralarında yangın çıktı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu saat 17.10 sıralarında yağın büyük oranda kontrol altına alınmışken, saat 17.53’te ilk yangına yakın bir noktada bulunan Bağırsak Deresi mevkiinde ikinci bir yangın başladı.

Aynı anda devam eden yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Karşıkaya, Akhan ve Aktepe mahallerindeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangınlar, saat 21.00 sıralarında yeniden kontrol altına alındı.

KAYNAK YAPILDIĞI SIRADA ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ



Yaklaşık 5 saat boyuna havadan ve karadan devam eden yoğun mücadele sonucu kısmen kontrol altına alınan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 İtfaiye personeli ile katıldı.



Yerleşim alanları, bir otel ve iş yerlerini tehdit eden yangının neden olduğu zarar, günün ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Dron kamerasıyla havadan görüntülenen bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yaklaşık 30 hektar ormanlık alana zarar veren yangının, bölgede devam eden bir inşaatta kaynak yapılırken, kıvılcım sıçraması sonucu çıktığını iddia edildi.