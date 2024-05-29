2 bakandan sınır tanımayan icraat

Rönesans Holding’in jetiyle Almanya’ya giden Ulaştırma Bakanı Uraloğlu “Holdingle bakanlık arasındaki sözleşmede böyle madde var“ dedi, eski bakan Pakdemirli bekleme süresi dolmadan BİM’in yönetimine girdi.

Haber Merkezi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya’da katıldığı toplantıya Rönesans Holding’e ait özel jetle gitmesine ilişkin eleştirilere 5 gün sonra yanıt verdi. Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’ndaki sunumundan sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, “Benim yurt dışı gezimle ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Ben soruyu şöyle sormanızı isterdim; niye gittin, nereye gittin, özel işine mi gittin, gidiş gerekçen neydi. Tekrar gündeme gelmesi için şimdiye kadar açıklama yapmadım.

Uraloğlu seyahate ilişkin şu iddialarda bulundu: “Orada Ulaşım ve Ulaştırma Forumu düzenleniyordu. 69 ülke bakan düzeyinde katıldı. Biz de buraya genel müdürlerimizle, sektördeki paydaşlarımızla katıldık. Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede var. Ulaştırma alanındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye. Burada ne bir uçak kiralaması var ne devletin ilave bir ücret ödemesi var. Böyle bir imkanla biz 4 günlük programı iki günle sınırlandırdık. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır.“

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçmeden BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine getirildi.10 Temmuz 2018 tarihi ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında görev yapan Pakdemirli’nin BİM'in bekleme süresinin dolmasına 9 ay daha vardı.