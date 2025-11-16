2. Başkan hakkında şok iddia: Antalyaspor küme düşürülebilir

Bahis iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Başlangıçta hakemler ve futbolcular üzerinden yürüyen incelemeler, federasyonun elindeki belgelerin çoğalmasıyla hızla genişledi. Şimdi ise iddiaların odağında bir kulüp yöneticisi var: Antalyaspor’un 2. Başkanı Emrah Çelik.

Soruşturma kapsamında elde edildiği iddia edilen belgelere göre Çelik, görev yaptığı dönemde yalnızca futbol camiasıyla yakın temasta olmakla kalmadı; kendi kulübünün maçlarında yüksek meblağlarla tam skor bahisleri oynadı. 3 Mart 2023 tarihinde Kayserispor – Antalyaspor maçının 4-0 biteceğine oynadığı bahis kuponu üzerinden 475 bin TL kazanç sağladığı ifade ediliyor.

SKANDALI İCRA DOSYASI PATLATTI

Bahis trafiği, süregelen federasyon incelemesinden bağımsız bir şekilde, bambaşka bir uyuşmazlık üzerinden ortaya çıktı. 2024 Eylül tarihli bir habere göre, Emrah Çelik’in sahibi olduğu Emrah Çelik Turizm Taşımacılık A.Ş., Antalya’da bir İddaa bayisi işleten S.B. hakkında 2 milyon TL’lik icra takibi başlattı.

Ne var ki borcu reddeden S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle yalnızca borç iddiasını çürütmekle kalmadı; Türk futbolunun son yıllardaki en ağır skandallarından birinin kapısını araladı. Mahkeme dosyasına giren belgeler arasında: WhatsApp konuşma kayıtları, 2 milyon 424 bin TL’lik banka dekontları, Şirket hesabından yapılan planlı ve açıklamalı para transferleri yer alıyor.

Bu belgelerdeki notlar ile para akışı, “borç ilişkisi” değil; sistematik ve yüksek hacimli bir bahis trafiği olduğuna işaret ediyor. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, bu bahis düzeninin yalnızca alışıldık bir kupon oynama meselesi olmadığını gösteriyor. Mesaj içerikleri, tam skor bahisleri için kullanılan şifreli bir dil taşıyor:

“2-1’ler 50, 2-2’ler 10”

“2-1’ler 50 bin, 2-0’lar 10 bin”

“2-1’ler 50, diğerleri 10”

Bu ifadeler, kulüp yöneticisinin düzenli şekilde tam skor bahisleri verdiğini ve yüksek tutarların farklı kodlarla iletildiğini ortaya koyuyor.

İddialara göre Çelik, bahis oynamak istediğinde maçları WhatsApp üzerinden iletiyor, gönderdiği paraları şirket hesabından “borç verme” notuyla aktarıyor, kazançların ise şahsi hesabına yatırılmasını talep ediyordu. Yalnızca bir ay içinde yaklaşık 2,8 milyon TL’lik bahis oynadığı belirtiliyor. Tek bir maç için yatırdığı tutarın 600 bin TL’ye kadar çıktığı iddialar arasında. İddialar ispatlanırsa Antalyaspor'a küme düşme cezası verilebilir.