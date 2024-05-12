2 bin 300 TL kiraya TÜGVA’ya peşkeş

AKP’den CHP’ye geçen Keçiören Belediyesi’nin, ilçedeki bir konağı 2023 yılında çok düşük bir bedel ile TÜGVA’ya kiraya verdiği ortaya çıktı. Konak için vakıftan aylık yalnızca 2 bin 300 TL kira alındığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidara yakınlığıyla bilinen ve “Kamuda torpil listesi” iddiasıyla gündeme gelen TÜGVA’ya sağlanan ayrıcalıkların bir yenisi daha belgelendi.

Ankara Keçiören’de, ilçe belediyesine ait bir konağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’ya çok ucuza kiralandığı belirlendi.

2004-2024 döneminde AKP’nin elinde olan Ankara Keçiören Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Mesut Özarslan, seçimlerde yüzde 47.95 oy olarak yüzde 38.56 oy alan AKP’nin adayı Zafer Çoktan’ı geride bıraktı ve Keçiören Belediyesi’nin yeni başkanı oldu.

ESKİ DEFTERLER

Toplam 20 yıl AKP’nin elinde olan Keçiören Belediyesi’ndeki değişimin ardından eski defterler açıldı. Belediyenin 2023 yılına yönelik verileri, iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA’ya sağlanan ayrıcalığı ortaya koydu. Belediyenin kira getirisi 59 gayrimenkulü arasında olan değerli bir konağın, vakfı çok düşük ücret karşılığında kiralandığı tespit edildi.

KONAKLA SINIRLI DEĞİL

Boyanan ve restore edilen iki katlı konağın, TÜGVA Keçiören Temsilciliği olarak kullanıldığı bildirildi. Belediyenin kayıtları, konak için TÜGVA ile aylık yalnızca 2 bin 300 TL kira bedeli karşılığında anlaşma yapıldığını gözler önüne serdi.

Keçiören Belediyesi’nin AKP’li yönetiminin düşük bedel karşılığında kiraladığı gayrimenkul, TÜGVA’ya verilen konak ile de sınırlı kalmadı. Mali tabloları sır gibi saklanan ve “AKP’nin arpalığı oldu” eleştirilerine muhatap olan Yeşilay’a da Basınevleri Mahallesi’nde bulunan parkın içindeki tek katlı binanın aylık bin 400 TL karşılığında kiralandığı kaydedildi.

AYRICALIKLARIN SONU YOK

Keçiören Belediyesi’nin mülkiyetindeki taşınmazı düşük bedelle TÜGVA’ya kiralamasının ardından gözler, vakfa sağlanan diğer ayrıcalıklara çevrildi. Hemen her kamu kurumu ile masaya oturan vakfa sağlanan bazı ayrıcalıklar şöyle sıralandı:

Gaziantep’te 135 okul 2023 yılında, “Yaz eğitimleri” için TÜGVA’nın kullanımına sınıldı. Vakfın faaliyetleri için açık tutulan okulların elektrik, su ve yemek giderleri de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılandı.

Türkiye’de milyonlarca genç beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları dahi karşılamakta güçlük çekerken iktidara yakın gençlik vakıfları Euro’ya boğuldu. Ulusal Ajans, 2022 R1 Erasmus dönemi için TÜGVA’ya 60 bin 568 Euro hibe verdi.