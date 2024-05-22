2 bin 500 afetzede işsiz kaldı

Depremin vurduğu Hatay’da TYP kapsamında çalışan afetzede işçiler, sözleşmeleri bitince işsiz kaldı. Yakınlarını, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler, kendilerine 2 yıllık çalışma sözü verdiğini kaydederek işlerini geri istiyor.

Yusuf İRİS

Hatay’da deprem sonrası Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan 2 bin 500 işçi sözleşmeleri uzatılmayınca işlerinden oldu. Haziran sonu bir grubun daha sözleşmelerinin sona ermesiyle mağdur sayısının 4 bine ulaşacağı belirtiliyor. Deprem nedeniyle yakınlarını, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler, 2 yıllık çalışma sözünün verildiğini belirterek işlerini geri istiyor.

6 Şubat tarihli depremlerde yıkımın en büyüğünü yaşayan Hatay’da kent hala birçok sorunla boğuşuyor. Alt yapı hizmetlerinden, barınma, ulaşım, istihdam gibi birçok temel ihtiyaç kentte büyük bir sorun olarak devam ediyor. Deprem sonrası İŞKUR aracılığıyla kentin toparlanma sürecinde görev almak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce kişi işe alındı. Enkaz kaldırma, yardım ulaştırma, yemek dağıtımı ve temizlik işlerinde çalışan afetzedelerin 6 aylık sözleşmeleri ilk etapta 9 aya kadar uzatıldı. Afetzedelere sözleşmenin 2 yıla kadar uzatılabileceği sözü verildi. Ancak, 19 Mayıs'ta sözleşmeleri biten yaklaşık 2 bin 500 kişiye Hatay Valiliği'nden iş akdinin sonlandırıldığına dair mesajlar gönderildi. Haziran sonu bir grubun daha sözleşmelerinin sona ermesiyle mağdur sayısının 4 bine ulaşacağı belirtiliyor.

İŞLERİNİ İSTİYORLAR

İşsiz kalan afetzedeler sesini duyurmak için çeşitli eylemler düzenledi. 2 yıllık çalışma sözünün verildiğini hatırlatan depremzedeler işlerini geri istiyor.

BirGün’e konuşan işten çıkarılan işçilerden Mehmet Bilgin deprem öncesinde bir berber dükkânı sahibiydi. ‘Herkesin olduğu gibi benim de işyerim depremde yıkıldı’ diyen Bilgin, süreci şöyle anlattı: “Deprem sonrası Antakya'da kimse kalmadı, memurların çoğu gitti. TYP’ye işçi alımı oldu, ilk etap olarak 6 aylık sözleşmeyle başladık. İzin yapmadan, gece-gündüz çalıştık. Kuaförlük yapıp, yemek dağıtmaktan temizlik yapmaya kadar ne iş verildiyse yaptık. Altı ay bittikten sonra dokuz ay daha uzattılar. Şu an dokuz ay bitti. Hepimiz işsiz kaldık. Emeğimizin karşılığı bu olmamalı. Sözleşmeyi 2 yıl daha uzatacaklarını söylemişlerdi, uzatmadılar. Uzatılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızla çok mağdur durumdayız. Biz sadece iş istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.” İşsiz kalan afetzedelerden Süleyman Yunus ise, kendilerine 6 + 9 + 9 denilerek sözleşmelerinin uzatılacağı sözü verildiğini, toplamda 1-2 yıl süreyle çalışacakların sözlerinde durmayıp işten çıkarttıklarını belirtti. Yunus, "Ben, ilk aşamada saha personeli olarak işe başladım. Normalde benim kendi mesleğim var, bilgisayar yazılım ile uğraşan bir insanım. Çıkarıldığım güne kadar AFAD biriminde çalışıyordum" dedi. "Babam yüzde 100 görme engelli, annem yüzde 60, ben de parmaklarımın eksikliğinden dolayı engelliyim" diyen Yunus, "Engelli annem ve babama bakmakla yükümlüyüm. Ne bu durum ne benim engelim ne de tecrübem benim işte kalmamı sağlamadı. Şimdi ne yapacağım, aileme nasıl bakacağım bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

KADRO TALEBİ

Afetzedelere destek veren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı tasarruf tedbirleri kapsamında yıllardır zengin ettiği çevreler yerine gözlerini bir avuç emeği ile geçinen TYP’lilerin geçim kaynağına dikmiştir" ifadelerini kullandı. Kara, “TYP deprem bölgesindeki istihdam kaybını önemli ölçüde telafi etmiş, yurttaşlarımıza önemli bir geçim kapısı olmuştur. TYP’nin devam etmesi, bu programlarda çalışan yurttaşlarımıza kadro verilmesi talebimizi yineliyoruz" görüşünü dile getirdi.