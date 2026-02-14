2 bin 500 yıllık serüven; Marksist Bir Felsefe Tarihi

Haber Merkezi

Alan Woods’un Marksist Bir Felsefe Tarihi kitabı Yordam Kitap’tan çıktı. Woods, bu kapsamlı çalışmasında felsefi düşüncenin 2 bin 500 yıllık serüvenini, Marksizmin yöntemini odağa alarak berrak ve akıcı bir dille anlatıyor. Antik Yunan’dan Orta Çağ’a, Aydınlanma’dan Hegel’e ve nihayet Marx ile Engels’in diyalektik materyalizmine uzanan çizgide, düşüncenin nasıl geliştiğini, nasıl dönüştüğünü ve her çağda toplumsal gelişmeyle nasıl iç içe ilerlediğini gösteriyor.

Woods’un yaklaşımı, felsefeyi soyut ve kapalı bir alan olmaktan çıkarıp, insanlığın üretici güçleriyle, bilimsel ilerlemeyle ve sınıf mücadeleleriyle bağlayan canlı bir tarih olarak yeniden kuruyor. Kitap, hem idealizm ile materyalizm arasındaki büyük çatışmayı gözler önüne seriyor hem de Marksist dünya görüşünün bu tarihsel birikimi nasıl aşarak yeni bir düzeye taşıdığını açıklıyor.

Marksist Bir Felsefe Tarihi, yanlış anlamalarla, yüzeyselliklerle ve postmodern çarpıtmalarla kuşatılmış günümüz felsefe ortamında güçlü bir karşı duruş niteliği taşıyor. Okura, felsefenin gerçek sorunlarına dönme, büyük düşünürleri kendi tarihsel bağlamlarında kavrama ve insanlığın düşünsel mirasını bugünün mücadeleleriyle ilişkilendirme olanağı sunuyor. Düşüncenin köklerine inmeyi, dünyayı anlamayı ve onu değiştirmeyi hedefleyen herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı.