2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen kolyesi Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık Bintepeler kolyesinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kolyenin Manisa'daki Bintepeler arkeolojik alanından çıkarıldığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı belirtildi.

Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin kolyeyi Türkiye'ye iade ettiği, dün gece teslim alınan kolyenin ilerleyen günlerde Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 2 bin 700 yıllık kolyeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşıyan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki eseri altın ve karnelyan taşlarından oluşan nar şeklinde boncuklar süslüyor. Bölge için tarihi ve kültürel önemi büyük olan bu eser MÖ 6. veya 5. yüzyıla tarihlendiriliyor. Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler Nekropol Alanı'ndan çıkan diğer eserlerle de benzerlik göstermesi açısından büyük önem taşıyor."

BU YIL TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 21'İNCİ ESER OLDU

Kolyeyi 1982'de edinen Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin eserin Anadolu kökenli olduğu dışında herhangi bir mülkiyet veya köken bilgisine sahip olmadığı bu eser için 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu ile iletişime geçtiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın yürüttüğü bilimsel incelemeler ve arşiv araştırmaları sonucunda, kolyenin 1970'lerde Bintepeler Nekropol alanında, yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu bölgeden yasa dışı kazılarla çıkarıldığının ve yurt dışına kaçırıldığının tespit edildiği bildirildi.

Bu bilgiler kapsamında Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği aktarılan açıklamada, bugüne iyi korunmuş olarak ulaşan kolyenin bu yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan 21'inci eser olduğu kaydedildi.

Bintepeler kolyesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

"BÖLGE TARİHİ AÇISINDAN DA OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler kolyesinin müzakereler sonucu teslim alındığını bildirdi.

Ersoy, Anadolu'nun bir tarihi eserini daha topraklara döndürerek bu sayıyı 21'e ulaştırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler kolyesini Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık. Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihi eser bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler kolyesinin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."