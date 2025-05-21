2 bin 800 ulaşım işçisi grevde

Emek Servisi

Bursa’da Demir Yolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) olumsuz sonuçlandı. Ardından tren sürücüsü, otobüs şoförü, bakım formenleri ve temizlik işçisi 2 bin 800 işçi greve çıktı.

Belediye Başkanı Bozbey konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Biz işçimizin yanındayız. Belediye hizmetlerini aksatacak talepleri nedeniyle anlaşma sağlanmadı. Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL’dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL’dir.”

Demiryol-İş Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin ise şunları aktardı: “Belediye son olarak yüzde 30 oranında zam teklif etti. İşçilerin talebi ise yüzde 35’ti. Yemek parası, risk tazminatı vardiya zammı, kıdem zammı gibi talepler karşılık bulmadı. Bu nedenlerle işçiler grev kararı aldı. Başkanın açıklamasında verdiği rakamlar yanıltıcı. Sosyal hakların yıllık ortalaması da maaşın içine katılmış. Biz her zaman müzakereye açığız. Talepler karşılanırsa grev sonlandırılabilir.” Greve çıkan otobüs şoförü Ferhat Akkoyun ise “Benim net maaşım 37 ile 40 bin arasında oluyor. Bu maaşla geçinemiyorum. Oğlumdan destek alıyorum. Başkanın verdiği rakamların gerçek değil. Grevde olan 2700 işçi kararlı. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadele edeceğiz” dedi.