2 bin 832 sürücüye ceza yazıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Son bir haftada yapılan denetimde 2 bin 832 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 231 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 17 bin araç, 2 bin 291 motosiklet 76 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 832 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 29 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 231 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.