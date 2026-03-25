2 bin yıl önce de “yapılacaklar listesi” vardı: Antik Mısır’dan 43 bin not çıktı

Antik Mısır’da yaşayan insanların yalnızca dini ya da resmi kayıtlar değil, günlük hayatlarına dair notlar da tuttuğu ortaya çıktı. Gizmodo’nun haberine göre, arkeologlar 43 binden fazla yazılı parça bularak alışveriş listelerinden okul alıştırmalarına kadar uzanan geniş bir gündelik yaşam arşivine ulaştı.

11 YILLIK KAZIDAN 43 BİN PARÇA

Mısır Turizm Bakanlığı ile Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü kazı çalışmaları kapsamında, 2005 ile 2026 yılları arasında 43 binden fazla “ostraka” bulundu.

Ostraka, Antik Mısır’da günlük notlar için kullanılan çanak çömlek parçaları ya da kireçtaşı kırıkları olarak biliniyor.

Kazılar, Nil Nehri’nin yaklaşık 10 kilometre batısında yer alan Athribis kompleksinde gerçekleştirildi.

Tübingen Üniversitesi’nden Mısırbilimci Christian Leitz, bulunan parçaların “gündelik yaşamın şaşırtıcı çeşitliliğini” ortaya koyduğunu belirterek, bu buluntuların bölgenin sosyal tarihini anlamak açısından önemli bir kaynak sunduğunu ifade etti.

VERGİ LİSTELERİNDEN OKUL ÖDEVLERİNE

Bulunan notların büyük bölümü sıradan günlük yaşama dair bilgiler içeriyor.

Araştırmacılara göre bu parçalar arasında vergi listeleri, teslimat kayıtları, kısa notlar, okul alıştırmaları, dini metinler ve kurbanlık hayvanların niteliğini belgeleyen belgeler yer alıyor.

Bu durum, yazının yalnızca resmi ya da dini amaçlarla değil, gündelik hayatın pratik ihtiyaçları için de yaygın biçimde kullanıldığını gösteriyor.

BİRDEN FAZLA DİL VE DÖNEM

Athribis’te bulunan ostrakalar, farklı dönemlere ve dillere ait olmasıyla da dikkat çekiyor.

En eski metinler MÖ 332 ile MÖ 30 arasına tarihlenen Ptolemaios dönemine uzanırken, en yeni metinlerin ise MS 9 ile 11’inci yüzyıllara ait Arapça yazılar olduğu belirtiliyor.

Metinlerin büyük kısmı dönemin yaygın yazı sistemi olan Demotik yazıyla kaleme alınırken, Yunanca, hiyeroglif ve Arapça örnekler de bulunuyor.

KAZILAR SÜRÜYOR

Araştırmacılar, buluntuların henüz başlangıç olabileceğini belirtiyor.

Özellikle 2018 yılında bölgede büyük bir seramik yığınının keşfedilmesiyle kazı alanı genişletildi ve kısa sürede yaklaşık 40 bin yeni parça bulundu.

Ancak her bir parçanın üç boyutlu olarak dijitalleştirilmesi, sınıflandırılması ve yorumlanması gerektiği için çalışmaların uzun yıllar sürebileceği ifade ediliyor.

Leitz, “Daha çok ostraka bulmayı bekliyoruz. Bu yüksek sayı heyecan verici ancak aynı zamanda ciddi bir zorluk da yaratıyor” dedi.

YAŞAMIN KÜÇÜK AYRINTILARI

Ortaya çıkarılan on binlerce not, Antik Mısır’da yaşamın yalnızca saraylar ve tapınaklardan ibaret olmadığını; sıradan insanların da gündelik hayatlarını kayıt altına aldığını gösteriyor. Bu buluntular, tarihin “küçük ayrıntılarının” büyük bir arşivini sunuyor.