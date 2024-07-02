2 bin yıllık Anemurium Antik Kenti’ne beton bina yapıldı

Restorasyon ve çevre düzenlemesi gerekçesiyle ziyarete kapalı tutulan Mersin’in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti’nin içine beton yapı inşa edildi.

Restorasyon ve çevre düzenlemesi gerekçesiyle bir süredir ziyarete kapalı tutulan Mersin’in Anamur ilçesindeki iki bin yıllık Anemurium Antik Kenti’nin içine beton yapı inşa edildi.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) tarafından yapılan açıklamada, antik kentin farklı bir noktasına beton döküldüğü ve 2 bin yıllık kente, ranta yönelik yaklaşımlarla tarihe zarar verecek seviyede işlemler yapıldığı belirtildi.

"İNŞA EDİLEN YAPIYA KAT ÇIKILDI"

MeRÇeD Anamur temsilciliği Yönetim kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Anemurium Antik kenti’nde Mehmet tekocak başkanlığındaki kazı heyeti tarafından uzun zamandır sürdürülen restorasyon kapsamındaki, 1. etap çevre düzenlemesi işinin, 1998-2002 yılları arasında Anamur Mamure kalesi tahkimat, onarım ve çevre düzenlemesi işini de yürüten tuba inşaat tic. ve San. ltd. Şirketi tarafından yapımına başlandığını henüz öğrenmiş bulunmaktayız. Anamur Çevre Platformu adlı sayfaya duyarlı bir vatandaş tarafından gönderilen uzaktan çekilmiş fotoğrafları görene kadar kötüye yormadığımız antik kentin ziyarete kapatılması kararının gerekçesinin, önemli kültürel varlıkların bulunduğu antik kentin bir tür rantsal faaliyete açılmak adına betonlaştırmak olduğunu düşünmekteyiz.

Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta kalan Anemurium Antik kenti’ndeki kilisenin yakınındaki deniz kıyısında ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz betonarme bir inşaata başlanmış ve hatta inşa edilen yapıya kat çıkılmıştır. Ayrıca antik kentin denize bakan güney yamacındaki nekropol alanının alt kısmındaki yolun kenarındaki bir alan da üstüne yapılmak istenen inşaat hazırlığı kapsamında iş makineleriyle düzlenmiştir.”

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'a konuşan Arkeologlar Derneği Başkanı Bülent Türkmen ise şunları söyledi:

“MERÇED Anamur Temsilciliği üzerinden yapılan açıklamayla Anemurium Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi adı altında betonarme yapı inşa edildiğini ve bunun ne amaçla ve hangi kararla SİT alanı içine yapıldığına dair bir bilginin de kamuoyuyla paylaşılmadığı öğreniyoruz. Ayrıca şunu söylemek gerekiyor, son dönemlerde SİT alanlarına turizm amaçlı yapılan düzenlemelerle kültürel mirasa ciddi zararlar veriliyor.

Bu tür uygulamalarla ne yazık ki SİT alanları ranta açılıyor ve geri dönüşü olmayan zararlar veriliyor. Bir an önce konuya dair bir açıklama yapılması ve yanlış uygulamalardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Arkeologlar Derneği olarak konunun takipçisi olacağımızı da sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşalım."

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.