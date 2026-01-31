2 bölge için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yurttaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.