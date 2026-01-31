Giriş / Abone Ol
2 bölge için çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı yaptı. Yurttaşlara, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Güncel
  • 31.01.2026 14:55
  • Giriş: 31.01.2026 14:55
  • Güncelleme: 31.01.2026 15:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yurttaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

