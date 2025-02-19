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2 bölge için fırtına uyarısı

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı denildi.

Güncel
  • 19.02.2025 14:13
  • Giriş: 19.02.2025 14:13
  • Güncelleme: 19.02.2025 14:15
Kaynak: AA
2 bölge için fırtına uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın Güney Ege'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan itibaren de doğusunda kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma geceden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülen fırtınalar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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