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2 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Ege ve Batı Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Güncel
  • 26.08.2024 12:19
  • Giriş: 26.08.2024 12:19
  • Güncelleme: 26.08.2024 12:22
Kaynak: AA
2 bölge için sağanak uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Ege ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ve Bartın genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.​​​​​​​

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