2 CHP’li belediyenin daha soruşturulduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Halk TV çalışanları hakkında yürütülen 'bilirkişi' soruşturması tamamlandı.

İddianamede, İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi. Gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi Satılmış B. ise müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde CHP'li iki belediyenin dosyasına da bilirkişi olarak atandığını ancak raporların henüz mahkemeye sunulmadığını belirtti.

Bilirkişi, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz bir işe imza atmadım. Böyle bir durum olsaydı Türkiye'nin birçok adliyesinden halen bilirkişi görevlendirilmesi tarafıma yapılmazdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını gördükten sonra bugüne kadar yapmış olduğum CHP’li belediyeler hakkında çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bilirkişilik dosyalarıma ilişkin bir çalışma yaptım. Her ne kadar burada sadece CHP’li belediyelerle ilgili yaptığım çalışmalardan bahsediyorsam da bugüne kadar diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptım. Bu güne kadar CHP’li belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişi olarak görev yapmışım. Bunların 22 tanesine ait bilirkişi raporları dosyaya sunulmuş ancak hali hazırda devam eden iki adet Adalar ve Silivri Belediyeleri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasına yönelik dosyalardaki soruşturmaya ilişkin rapor ise henüz hazırlık aşamasında olup, dosyaya sunulmamıştır. Yine Silivri Çanta Belediyesi’nde de şu anda Bakırköy Ağır Ceza mahkemelerinin birisinde devam eden kovuşturmayla ilgili bir bilirkişilik görevim daha vardır. Silivri Çanta şu anda belediyelik değildir. 2014 yılından sonra mahalle olmuştur. O raporum da halen hazırlık aşamasındadır."