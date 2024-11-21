2 cinayet işlemişti: Selma Ateş saldırısının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'ın ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren ve elektronik kelepçeli olduğu halde Ankara'da iki cinayet işleyip kaçan Servet Bozkurt, yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bozkurt'un İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Servet Bozkurt'un Elif Bozkurt ve Hasan Ş'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Tespit edilen aracın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ekiplerce durdurulduğu bilgisi verilen açıklamada, araç içerisindeki İ.E.A'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

Olaya ilişkin devam eden çalışmalarda, cinayet şüphelisi olan Servet Bozkurt'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde yakalandığı ve şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Bozkurt, elektronik kelepçeli olduğu halde Ankara'da iki cinayet işledi ve kaçtı. Bozkurt, önce evli olduğu kadını daha sonra ise kadının sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi bir tekel bayide öldürdü. Ev hapsinde bulunan Bozkurt'un elektronik kelepçeyi kırarak cinayetleri işlediği öğrenildi.