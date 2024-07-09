2 cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de 2 cip ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi.

E.Ö. yönetimindeki 38 EA 357 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 06 DLN 869 plakalı cip çarpıştı.

Savrulan araçlar, 17 AFZ 056 plakalı park halindeki cipe çarparak hasara neden oldu.

Kazada sürücü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.