2 çocuk ‘büyü yapma’ iddiasıyla gözaltına alındı

Kayseri'Nin Kocasinan ilçesinde bir apartman girişi ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek ‘büyü yaptıkları’ iddiasıyla 2 çocuk gözaltına alındı.

Olay, 4 gün önce Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Bina girişinde ve koridorlarında sıvı ve toz benzeri maddeleri gören apartman sakinleri şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan kontrollerde iki kişinin yanlarındaki bir maddeyi toz şeklinde etrafa saçtıkları belirlendi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan E.A. (16) ve H.D. (17) isimli çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.