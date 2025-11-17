2 çocuk işçi inşaatta öldü

EMEK SERVİSİ

Alınmayan önlemler, uygulanmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği pratikleri, suiistimal edilen iş kanunları ve denetimsizlik, iki çocuğu daha hayattan kopardı. Urfa’da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2 çocuk işçi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İş cinayetleri, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi’nde yaşandı. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Meydana gelen çökmede 5 işçi demirlerin ve betonun altında kaldı. İlk müdahaleyi çevredeki yurttaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçükten çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk işçiler 15 yaşındaki Sedat Kurt ile 16 yaşındaki Yakup Güneş kurtarılamadı.

Kurt ve Yakup’un uş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle yılın bu yaşında çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 81’e yükseldi. Kasım ayının başından bu yana ise 9 çocuk, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 3 Çocuk işçi iş cinayeti sayısının daha kasım ayı bitmeden 81’e ulaşmasıyla 2025 yılı, şu ana kadarki veri listesinde en fazla çocuk işçi ölümünün yaşandığı yıl oldu. Bu sayı 2024’te 71’di.

İSİG Meclisi, yılın başından bu yana 2025’in “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” ilan edilmesi için çağrılar yaparak eylem ve basın açıklamaları düzenliyordu. İSİG Meclisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Artık Yeter!

•Devlet çocuk işçilik güzellemesi yapmaya son versin. Zenginler sömürsün diye değil geleceğimiz için çocuklarımıza dönük politikalar oluşturulsun.

•Çocuk işçilik yasaklansın, denetimler artırılsın ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılsın.

•Eğitim tüm kademelerde parasız olsun ve bilimsel bir temelde yeniden düzenlensin.

•Mesleki eğitim yeniden yapılandırılsın, çocuklarımız işletmelerin ucuz-bedava işçisi olmasın.

•Yaşam alanlarımızdan uyuşturucuyu, kumarı, şiddeti var eden çeteler temizlensin."