2. dönem ortak sınav ne zaman? 2024-2025 ikinci dönem ortaokul, lise ortak sınav tarihi

2024 - 2025 eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı 2. dönem ortak sınava dair ortak sınav ne zaman sorusu gündeme geldi. Pek çok öğrenci, öğretmen ve veli ortaokul ve lise ikinci dönem ortak sınav tarihi araştırmasını yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için uyguladığı ortak sınav kapsamının genişletildiğini açıkladı. Buna göre artık 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak sınava tabi olacak. Peki, 2. dönem ortak sınav ne zaman? İşte 2024-2025 ikinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri!

2. DÖNEM ORTAK SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 6., 7. sınıf Türkçe ve matematik ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için ilk dönem ikinci ortak sınav tarihleri 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında ve yine ikinci dönem ikinci ortak sınavları ise 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2024-2025 İKİNCİ DÖNEM ORTAOKUL VE LİSE ORTAK SINAV TARİHİ

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım göstereceği sınıfların ortak sınav tarihleri şu şekilde:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları