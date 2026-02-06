2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHİ | 2. dönem ortak sınav ne zaman? 2025-2026 ikinci dönem ortaokul, lise ortak sınav tarihi
2. dönem ortak sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte netleşti. 2025-2026 ikinci dönem ortaokul ve lise ortak sınavları; 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsıyor. “2. dönem ortak sınav ne zaman?” sorusunun yanıtı ve MEB tarafından belirlenen sınav günlerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2. dönem ortak sınav tarihleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak ikinci dönem ortak sınavları, hem ortaokul hem de lise düzeyinde belirli sınıfları kapsıyor. Açıklanan takvimle birlikte “2. dönem ortak sınav ne zaman?” sorusu netlik kazandı.
2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI HANGİ SINIFLARI KAPSIYOR?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre ikinci dönem ortak sınavları; 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsıyor. Bu sınavlar il, ilçe ve okul genelinde ortak olarak uygulanıyor ve ölçme-değerlendirme sürecinde birlik sağlanması amaçlanıyor.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlar öncesinde alan zümrelerine rehberlik etmek amacıyla örnek konu ve soru dağılım tablolarını da erişime açtı.
2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2. dönem 1. yazılı sınavları, Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlar belirlenen ders ve sınıf düzeylerine göre farklı günlerde yapılacak.
2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri
|Sınıf
|Ders
|Tarih
|6. sınıf
|Türkçe
|7 Nisan 2026 Salı
|6. ve 8. sınıf
|Matematik
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|10. sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|10. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|10 Nisan 2026 Cuma
2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026 ayında yapılacak. Bu sınavlar, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken öğrencilerin dönem sonu kazanımlarını ölçmeyi hedefliyor.
2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri
|Sınıf
|Ders
|Tarih
|7. sınıf
|Matematik
|2 Haziran 2026 Salı
|9. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|3 Haziran 2026 Çarşamba
MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ortak sınavlar; il, ilçe veya okul genelinde aynı kazanımları ölçmeye yönelik olarak hazırlanıyor. Bu sayede ölçme ve değerlendirme sürecinde standartlaşma sağlanması hedefleniyor.
Ortak sınavlarda yer alacak sorular, yayımlanan konu ve soru dağılım tabloları esas alınarak hazırlanıyor.
2. dönem ortak sınav ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem ortak sınavları, Nisan 2026 ve Haziran 2026 aylarında yapılacak.
2. dönem 1. yazılı sınavları hangi ayda?
2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında uygulanacak.
Ortak sınavlar hangi sınıflar için geçerli?
Ortak sınavlar 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsıyor.
MEB ortak sınav konu dağılımları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, alan zümrelerine rehberlik edecek örnek konu ve soru dağılım tablolarını erişime açtı.