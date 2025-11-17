2. El Araç Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Türkiye’de ikinci el araç pazarı her geçen yıl büyürken, araç satın almak isteyenler için riskler de aynı ölçüde artıyor. Kilometre manipülasyonundan gizlenmiş hasarlara, tramer belirsizliklerinden change araç tehlikesine kadar pek çok unsur, tüketicilerin yanlış karar vermesine neden olabiliyor. Peki, 2. el araç alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte VavaCars’ın açıkladığı riskler ve güvenli bir alışveriş için atılması gereken adımlar…

İKİNCİ EL ARAÇ ALIMINDA EN SIK KARŞILAŞILAN RİSKLER

VavaCars'ın yaptığı açıklamaya göre, ikinci el araç alım sürecinde tüketicilerin karşılaştığı riskler son yıllarda oldukça artmış durumda. İşte en kritik başlıklar:

Kilometre Düşürme Riski

Kilometre manipülasyonu, ikinci el araç pazarının en yaygın sorunlarından biridir. Araç daha az kullanılmış gibi gösterilerek yüksek fiyata satılmaya çalışılır. Bu durum hem alıcıyı yanıltır hem de aracın gerçek yıpranma seviyesinin anlaşılmasını zorlaştırır.

Gizlenmiş Hasar ve Eksik Tramer Kaydı

Bazı araçlarda hasarlı parçalar onarılır veya makyajlanır, ancak bu işlemler aracın daha önce geçirdiği kazayı gizleyebilir. Ayrıca sigorta dosyalarının kapanmamış olması, hasar bilgisinin tramer sistemine geç düşmesine yol açarak alıcıyı yanlış yönlendirebilir.

Yanlış veya Eksik Donanım Bilgisi

İlanlarda belirtilen donanım seviyesi ile aracın gerçek donanımı arasında fark olabilir. Özellikle paket detayları, güvenlik özellikleri veya multimedya sistemlerinde uyumsuzluklar sıkça görülür.

Change Araç (Şasi Kimliği Değiştirilmiş Araç) Riski

Çalıntı veya ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürülmesi büyük bir risk oluşturur. Bu araçlar tespit edildiğinde elinizden alınabilir ve mağduriyet yaşanabilir.

Orijinal Olmayan Parçalar

Çıkma veya yan sanayi parçaların “orijinal” diye sunulması, uzun vadede ciddi maliyetler doğurur. Aracın değerini düşürür ve güvenlik açısından risk yaratır.

GÜVENLİ BİR 2. EL ARAÇ ALIMI İÇİN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER

VavaCars’ın önerdiği temel kontrol adımları şu şekildedir:

1. Tramer Kaydını SBM Üzerinden Kontrol Edin

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) aracılığıyla aracın geçmiş hasar kayıtlarını, değişen parçaları ve dosya durumunu ayrıntılı biçimde incelemek gerekir. Kapanmamış dosyalar gecikmeli görünebileceği için ikinci kez kontrol etmek faydalıdır.

2. Kilometre Tutarlılığını İnceleyin

Muayene kayıtları ve servis geçmişi, kilometre bilgisinin doğruluğunu teyit etmek için en önemlisidir.

3. Ekspertiz Raporu Alın

Aracı mutlaka bağımsız ve güvenilir bir merkezde kapsamlı ekspertize sokmak büyük avantaj sağlar. Motor, şanzıman, kaporta, fren sistemleri, elektronik aksam gibi tüm bölümler detaylı incelenmelidir.

4. Donanım ve Paket Uyumuna Bakın

İlan bilgilerindeki donanım detaylarıyla aracın gerçek özellikleri mutlaka karşılaştırılmalıdır. Özellikle güvenlik donanımları, sürüş destek sistemleri ve multimedya ekipmanları kontrol edilmelidir.

5. Parça Orijinalliğini Doğrulayın

Yan sanayi parça kullanımı aracın güvenliğini ve değerini etkiler. Parçaların orijinalliği servis geçmişi ve ekspertiz ile ortaya çıkabilir.

VAVACARS’IN GÜVENLİK YAKLAŞIMI

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç pazarında güven algısının değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müşterilerimize yalnızca bir araç değil, güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Seçici ekspertiz sürecimiz, 3 ay/5 bin kilometre garanti uygulamamız ve 14 gün/500 kilometre iade hakkımızla ikinci el araç alımını daha şeffaf, risksiz ve güvenilir hale getiriyoruz.”

2. el araç alırken en büyük risk nedir?

Kilometre düşürme, gizlenmiş hasar ve change araç riski en sık karşılaşılan sorunlardır.

Tramer kaydı yeterli midir?

Hayır. Sigorta dosyaları kapanmadığında tramer bilgisi geç düşebilir. Mutlaka ekspertiz ile desteklenmelidir.

Ekspertiz şart mı?

Evet. Bağımsız bir merkezde kapsamlı ekspertiz, aracın gerçek durumunu öğrenmek için zorunludur.

Parça orijinalliği neden önemlidir?

Yan sanayi parçalar uzun vadede maliyet ve güvenlik riski doğurur. Orijinal parçalar aracın değerini korur.

Donanım-paket uyumsuzluğu sık yaşanır mı?

Evet. Bazı ilanlarda paket seviyesi yanlış yazılabilir, mutlaka fiziksel kontrol yapılmalıdır.

İkinci el araç piyasası büyüdükçe riskler de aynı şekilde artmaktadır. Özellikle kilometre manipülasyonu, gizlenmiş hasar ve donanım uyumsuzluğu gibi sık karşılaşılan sorunlara karşı dikkatli olmak gerekir. Tüm kayıtları incelemek, ekspertiz yaptırmak ve güvenilir markaları tercih etmek, alıcıları olası mağduriyetlerden korur. Araç satın almadan önce doğru kontrolleri yapmak, hem maliyetleri düşürür hem de daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlar.