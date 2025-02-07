2 gazeteci, Abdullah Öcalan ile röportaj için başvuru yaptı

Gazeteciler Nezahat Doğan ve Dicle Müftüoğlu, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile röportaj yapmak için başvuruda bulundu.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada, Doğan ve Müftüoğlu'nun, Öcalan ile röportaj yapmak talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu aktarıldı.

Başvuruda bulunan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, "Birçok kesimin açıklamaları oldu ve bizler de bunu kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Bütün taraflar basına canlı yayınlarda açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak Abdullah Öcalan’ın açıklamalarını direkt duyurma şansımız olmuyor. Şu ana kadar giden heyetler üzerinden kısmi bilgiye sahibiz" dedi.

Müftüoğlu, şunları söyledi: "Bu nedenle bu sürecin ana aktörü olan PKK lideri Abdullah Öcalan ile de görüşmek ve onun da sürece ve sorunun çözümüne dair fikirlerini öğrenmek için kadın gazeteciler olarak başvuruda bulunduk. Gazeteciler olarak toplumu aydınlatma görevine sahibiz, bu noktada kendisine sorular yöneltmek istiyoruz."