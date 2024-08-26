2 gazeteci katledildi

Haber Merkezi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinin Seyidsadiq ilçesinde Teperreş köyü yakınlarında gerçekleştirilen SİHA saldırısında gazeteciler Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn katledildi.

Saldırıya ilişkin Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş, Yenişehir ilçesindeki DFG binası önünde açıklama yaptı.

Eyleme DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Meral Danış Beştaş ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ile gazeteci katıldı.

DFG önünü ablukaya alan polislere rağmen kitle, “Özgür basın susturulamaz” sloganları attı. MKG Yöneticisi Aysel Işık, “Bizler, MKG, DFG ve DİSK Basın-İş olarak, öncelikle özgür basına yönelik artan saldırıları en sert şekilde kınıyor ve uluslararası kamuoyunu bu sistematik saldırılara karşı derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Tüm uluslararası basın örgütlerine ve insan hakları savunucularına seslenen Işık, “Türkiye’nin özgür basına yönelik bu saldırılarına karşı sesinizi yükseltin! Bu susturma girişimlerine karşı güçlü bir dayanışma sergileyin! Özgür basın susturulamaz. Hakikatin peşinde mücadele eden gazeteciler olarak, baskılara boyun eğmeyecek ve gerçekleri açığa çıkarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Katledilen gazeteciler Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn için yarın İstanbul’da eylem gerçekleştirilecek.

Kadın gazeteciler için bugün Şişhane Meydanı’nda saat 19.30'da protesto gerçekleştirilecek.