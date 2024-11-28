2 gazetecinin sınır dışı edilmesi: Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Almanya'nın, Rusya'da kamu yayıncısı ARD için çalışan iki kişi hakkında sınır dışı kararı verilmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Rusya'da muhabirlik yapmanın artık mümkün olmadığını belirtti.

Baerbock, "Rusya’nın ARD çalışanlarını sınır dışı etmesi kabul edilemez, gerekçesi de yanlış ve yalandır. Bunu açık bir şekilde kınıyoruz. Bu yüzden bugün Rus Büyükelçisini çağırdık" dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA İDDİASI

Almanya'da veya Avrupa'da basın özgürlüğüne yönelik kısıtlama olduğu iddiasının yanlış olduğunu belirten Baerbock, bu nedenle ARD çalışanlarının sınır dışı edilmesiyle bu iddiaları ilişkilendirmenin hiçbir sebebi olmadığını söyledi.

Baerbock, "Burada (Almanya’da) yetkili eyalet dairesi Rus yayın kuruluşunun iki çalışanı hakkında oturum izinlerine ilişkin karar verdi. Buna karşı hukuki yollara başvurulabilir" diye konuştu.

2 GAZETECİ İÇİN SINIR DIŞI KARARI

Rus "Perviy" kanalının Berlin ofisinin kapatıldığı ve bir muhabir ile bir kameramanın ülkeden ayrılması gerektiğine ilişkin dün haberler yayınlanmış, Rusya da buna karşılık Alman kamu yayıncısı ARD’nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı almıştı.