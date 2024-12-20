2 gazetecinin Suriye’nin kuzeyinde öldürülmesine IFJ'den tepki: "Sorumlular hesap vermeli"
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger “Gazetecilerin insansız hava aracı tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaları şoke edici. Sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz” dedi.
146 ülkede 190 bağlı kuruluşla 600 binden fazla gazeteciyi temsil eden Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Türkiye’nin Suriye’de gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı.
IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger:— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) December 20, 2024
İki meslektaşımız Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili haber yapan değerli gazetecilerdi. Gazeteci olarak çalıştıkları sırada insansız hava aracı tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaları şoke edici.
Meslektaşlarımıza yönelik bu… pic.twitter.com/HoFQATIHkJ
IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger “İki meslektaşımız Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili haber yapan değerli gazetecilerdi. Gazeteci olarak çalıştıkları sırada insansız hava aracı tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaları şoke edici. Meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyor ve sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz” dedi.