2 gensoru önergesi reddedildi: Fransa'da hükümet görevde kaldı

Fransa'da muhalefet tarafından Sebastien Lecornu hükümetine karşı verilen 2 gensoru önergesi reddedildi.

Muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu gensoru önergesi 271 milletvekilinin desteğini aldı ancak önergenin kabul edilmesi için gereken 289 oya ulaşılamadı.

Böylece muhalefetin Lecornu hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi ve hükümet görevde kaldı.

Meclis'te 69 üyesi bulunan Sosyalist Parti (PS) milletvekillerinin çoğunluğu, Lecornu hükümetine karşı sunulan önergeyi desteklemedi.

Sosyalistlerden yalnızca 7 milletvekili, partilerinin tutumuna aykırı davranarak hükümetin düşmesi için oy kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine ise 144 milletvekili destek verdi. Yeterli oy sayısına ulaşılamadığından bu önerge de reddedildi.

"EMMANUEL MACRON, ARTIK KURUMLARIMIZIN GARANTÖRÜ DEĞİL"

LFI milletvekili Aurelie Trouve, Lecornu hükümetini düşürmenin, demokrasiye olan bağlılığı göstermek anlamına geleceğini ifade etti.

Trouve, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron, artık kurumlarımızın garantörü değil. Bir kez bile (halkın) dile getirdiği öfkeyi dinlemedi." diyerek, yeniden sandığa gitme çağrısında bulundu.

RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen, iktidar kanadı ve solcuların yeniden seçime gitmemek için her şeyi yaptığını savundu.

Le Pen, "RN, (Meclis'in) feshedileceği günü artan bir sabırsızlıkla bekliyor. Fransızların karşısına yeniden çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. Le Pen, Lecornu hükümetinin 2026 bütçe projesini "korku müzesine" benzetti.

Başbakan Lecornu da RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen'i Fransızlara yalan söylemekle suçladı.

Lecornu, hükümetin halktan korkmadığını dile getirerek, muhalefete yönelik "Bütçe üzerinde çalışmayı reddediyorsunuz. Ya müzakerelere başlayacağız ya da gerçekten bir siyasi krize sürükleneceğiz" dedi.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI FRANSA'DA SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar Euro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamıştı.

Lecornu, yeni hükümeti 12 Ekim'de kurmuş, muhalefet hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu.