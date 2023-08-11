2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu yapıldı

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu yapıldı.

Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan sabah saatlerinde tekneye binen sporcular, saat 07.05'te Kemikli Burnu açıklarından denize atladı.

Maratonda Ümit Kemal Cengiz solo yüzerken, birinci bayrak takımında Mert Çadırcı, Süha Gündüz, Özgecan Özdemircan, Işıl Özganan ve Kayhan Karahan, ikinci bayrak takımında Kağan Karakaş, Kağan Alkan, İlker Ongun, Cansu Şenatar ve Gökcen Aydın yer aldı.

Sahil Güvenlik botunun çevrede güvenlik önlemi aldığı maratonda her sporcuya bir tekne eşlik etti.

Açık su yüzücüsü Ümit Kemal Cengiz, 25 kilometrelik 2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu 8 saat 3 dakika 25 saniyede tamamladı.