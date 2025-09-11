2 gün önce kayboldu, uçurumda cansız bedeni bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Rıza Kılıç (77), uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu.

Olay, İmranlı ilçesinde Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında meydana geldi. Evinden 9 Eylül'de çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kılıç'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda, bugün, köy yakınlarındaki uçurumda ceset bulunduğu belirlendi ve cansız bedenin Ali Rıza Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI