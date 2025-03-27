2 gün önce tutuklanan 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!

Saraçhane eylemlerini izlediği için 2 gün önce (25 Mart) tutuklanan gazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç hakkında tahliye kararı verildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine gazetecilerin tahliye edileceği bildirildi.

Gazetecilerin önümüzdeki saatler içerisinde serbest bırakılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

23 ve 24 Mart tarihlerinde İstanbul ve İzmir’deki protestoları takip eden gazetecilerden sekizi İstanbul’da, üçü İzmir’de olmak üzere 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

25 Mart’ta İstanbul Adliyesi’ne getirilen yedi gazeteci, ilk olarak serbest bırakılmıştı. Ancak aynı gün öğle saatlerinde savcılığın itirazı üzerine tekrar mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı verilmişti.