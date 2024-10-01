2 gün sonra açılacak: Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mezarının açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarlığında polis nöbet tutmaya başladı.

Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı, 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılacak.

Mezarlıkta polisin güvenlik gerekçesiyle nöbet tutmaya başladığı görüldü.

MEZARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti.

Başsavcılık, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına yönelik talebini kabul ederek, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

Talimat yazısında, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda "fethi kabir" işleminin gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilerek, işlemin delil kaybı olmaksızın gerçekleştirilmesi ve işlem boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için emniyet görevlilerinin hazır edilmesi istenmişti.

Başsavcılığın, kimlik teşhisinde kullanılmak üzere Garipoğlu'nun yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta hazır edilmesi ve belediyeyle de irtibata geçilip cesedin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna nakli için araç ve görevlilerin bulundurulmasını istediği talimat yazısında, kamera ve fotoğraf çekimi yapılmak üzere olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edilmesi talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cansız bedeni, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanmıştı.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.