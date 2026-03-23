''2 günde 5 kadın erkekler tarafından katledildi"

CHP'li Asu Kaya, son 48 saatte Nevşehir, Bursa, Aksaray, İstanbul ve Diyarbakır’da 5 kadının öldürüldüğünü belirterek, “Siz İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkarken, 'Kadınları biz koruruz' demiştiniz. İşte koruyamadığınız, toprağa verdiğimiz kadınlar. Sokaklar güvensiz, evler mezar, adalet ise sadece tabelalarda" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, iki gün içerisinde 5 kadının öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İktidarın kadınların korunmasına yönelik politikalarının iflas ettiğini vurgulayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ve 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasının bedelini, kadınların canıyla ödediğini ifade etti.

"Kadınların yaşam hakkını pazarlık masasına sürdüğünüzden beri bu ülkede kadın nefesi tükeniyor" diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Nevşehir, Bursa, Aksaray, İstanbul, Diyarbakır... Sadece iki günde 5 kadın 'Hayır' dedikleri için erkekler tarafından katledildi.

Sadece isimleri değişiyor, yaşanan hep aynı: Korunmayan kadınlar, durdurulmayan caniler. Siz İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkarken, 'Kadınları biz koruruz' demiştiniz. İşte koruyamadığınız, toprağa verdiğimiz kadınlar.

Sokaklar güvensiz, evler mezar, adalet ise sadece tabelalarda. Yani siz kadınların yaşam hakkını pazarlık masasına sürdüğünüzden beri, bu ülkede kadın nefesi tükeniyor.

Bu vahşetin faili 6284’ü tartışmaya açan, adaleti saraylara hapseden iktidarınızdır. Sorumlusunuz, hesabını vereceksiniz."