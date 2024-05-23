2 gündür kayıptı, arazide uyurken bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün mısır tarlasına gittiğini söyleyip evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Adem Süzgün (29), 5 kilometre mesafede arazide uyurken bulundu. Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Güncel 23.05.2024 15:17 Giriş: 23.05.2024 15:17

Güncelleme: 23.05.2024 15:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA