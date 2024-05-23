2 gündür kayıptı, arazide uyurken bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün mısır tarlasına gittiğini söyleyip evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Adem Süzgün (29), 5 kilometre mesafede arazide uyurken bulundu. Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini söyledi.
Adana’nın Kozan ilçesinde iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki Adem Süzgün, arazide uyurken bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Hamam Mahallesi’nde ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, önceki gün öğle saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasını kontrol etmeye gitti.
Ancak Süzgün geri dönmedi.
Adem Süzgün’e ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı.
SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇİRİLDİ
Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün bulunamadı.
Bölgede çalışmalarını sürdüren Adana AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede, arazide Adem Süzgün’ü uyurken buldu.
Adem Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini ifade etti.
Jandarma ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Süzgün, sağlık kontrolünden geçirildi.