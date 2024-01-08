2 güne dikkat çekildi: İstanbul'a kar geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu cumartesi gününe dikkat çekerke, Şen ise cuma akşamı ve cumartesiye işaret etti.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'a kar yağışının geleceği gün için tahminde bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİNE DİKKAT

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul için kar cumartesi öğlene tahminlerde belirdi. Tahminleri izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

İstanbul için kar ctesi öğlene tahminlerde belirdi. Tahminleri İzlemeye devam edin pic.twitter.com/3cDMo16HKX — Mikdat Kadıoğlu (@Mikdatca) January 8, 2024

Prof. Dr. Orhan Şen ise 12 Ocak Cuma ve 13 Ocak Cumartesi günlerine dikkati çekerek, "Yarın gelecek soğuk havada İstanbul kar yağışı almayacak görünüyor. Hafta sonu gelecek soğuk havada daha şanslı görünüyor. Cuma akşamı ve cumartesiye İstanbul'da kar için takip edelim" ifadelerini kullandı.