2 günlük bebek 'aile meclisi' kararıyla öldürüldü: 2018'den bu yana aranan iki hükümlü Tekirdağ'da yakalandı

2 günlük bebeği 'aile meclisi' kararıyla öldüren, yargılandıkları davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaprtırılan ve 2018 yılından bu yana aranan iki kadın, yıllar sonra Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2010'da meydana gelen olayda 38 yaşındaki İ.A.'nin evlilik dışı dünyaya gelen 2 günlük bebeği, "aile meclisi" kararıyla öldürüldü. Bebeğin önce boğularak öldürüldüğü, ardından evin bahçesine gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

Polis, yapılan ihbar üzerine belirtilen adreste arama yaparak bebeğin cesedine ulaştı. Soruşturma kapsamında, anne İ.A., anneanne T.S. ve "aile meclisi"nin diğer üyeleri gözaltına alındı.

ADRES DEĞİŞTİRMİŞLER

2010 yılında tutuklu olarak yargılanan anne ve anneanne mahkemenin ara kararıyla 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkemenin iki kadın hakkında "yakın akrabayı öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesinin ardından iki kadın sürekli adres değiştirerek izini kaybettirdi.

2018 yılından bu yana aranan İ.A. ve T.S., 12 Mart'ta Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. İki kadın cezaevine teslim edildi.