2 haftada ikinci kez oldu: Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuklar doğum yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı.

B.T. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Zonguldak'ta olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı. Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

AYNI HASTANEDE İKİ HAFTA ÖNCE DE DOĞUM OLDU

Aynı ilçede iki hafta önce de benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki G.N.Ü., annesiyle birlikte karın ağrısı şikayetiyle gittiği Çaycuma Devlet Hastanesi’nde doğum yaptı.

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü.’nün, ilk ifadesinde kimseyle birlikte olmadığını söylediği, ancak bebeğin babasını gizlediği belirtildi.

Olayın ardından hem G.N.Ü. hem de bebeği devlet korumasına alındı.

Her iki olaya ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi.