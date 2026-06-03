2 Haziran 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları | Zirvede değişiklik

2 Haziran 2026 Pazartesi reyting sonuçları televizyon dünyasının gündemine damga vurdu. Gün boyunca ekranlarda yayınlanan diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve gündüz kuşağı yapımları arasında yaşanan reyting yarışı büyük ilgi gördü. Özellikle zirve mücadelesinde yaşanan değişim dikkat çekerken, izleyiciler "Dünün reyting birincisi hangi program oldu?", "AB grubunda en çok izlenen yapım hangisi?" ve "Pazartesi reyting sonuçlarında kim zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

2 Haziran 2026 tarihli reyting listesine göre ATV ekranlarında yayınlanan A.B.I. günün en çok izlenen yapımı olmayı başarırken, TRT 1'in sevilen dizisi Mehmet Fetihler Sultanı ikinci sırada yer aldı. İşte 2 Haziran Pazartesi günü reyting sıralamasında öne çıkan yapımlar ve detaylı liste...

2 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVENİN SAHİBİ KİM OLDU?

Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabetin yaşandığı günde zirve koltuğuna ATV'nin dikkat çeken yapımı A.B.I. oturdu.

Program yüzde 5.22 reyting ve yüzde 18.19 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yayını oldu.

Listenin ikinci sırasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı yer aldı. Dizi yüzde 3.76 reyting ve yüzde 12.60 share oranına ulaştı.

Üçüncü sırada ise ATV'nin gündüz kuşağındaki başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert bulunuyor.

PAZARTESİ REYTİNG YARIŞINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

2 Haziran reyting sonuçlarında ATV'nin güçlü performansı dikkat çekti. İlk 10 sıralamasında birden fazla yapımla yer alan kanal, günün en çok konuşulan televizyon kanallarından biri oldu.

Öte yandan Survivor, Gelin ve ana haber bültenleri de listede üst sıralarda yer alarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

2 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal Reyting (%) Share (%) 1 A.B.I. ATV 5.22 18.19 2 Mehmet Fetihler Sultanı TRT 1 3.76 12.60 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 3.71 30.34 4 Survivor TV8 3.31 11.86 5 Esra Erol'da ATV 3.21 19.91 6 ATV Ana Haber ATV 2.44 11.68 7 Gelin Kanal 7 2.42 9.53 8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 2.25 10.67 9 A.B.I. (Özet) ATV 2.01 8.26 10 SHOW Ana Haber SHOW TV 1.80 8.62

ATV REYTİNGLERDE DAMGA VURDU

2 Haziran reyting tablosunda ATV'nin üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı. Kanal, ilk 10 içerisinde A.B.I., Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, ATV Ana Haber ve A.B.I. Özet olmak üzere toplam 5 yapımla yer aldı.

Bu tablo ATV'nin hem gündüz kuşağında hem de prime time yayınlarında güçlü performans sergilediğini ortaya koydu.

MEHMET FETİHLER SULTANI ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mehmet Fetihler Sultanı, yüzde 3.76 reyting oranıyla günü ikinci sırada tamamladı.

Dizi, güçlü rakiplerine rağmen üst sıralardaki yerini koruyarak istikrarlı performansını sürdürdü.

SURVİVOR İLK 5'TE YER ALDI

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor da reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Program yüzde 3.31 reyting oranıyla dördüncü sıraya yerleşirken, günün en çok izlenen yapımları arasındaki yerini korudu.

ANA HABER BÜLTENLERİ NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Günün haber rekabetinde ATV Ana Haber yüzde 2.44 reyting ile altıncı sırada yer aldı.

NOW Ana Haber ve SHOW Ana Haber de ilk 10 listesine girerek haber bültenlerinin izlenme gücünü bir kez daha ortaya koydu.

2 Haziran 2026 reyting birincisi hangi program oldu?

2 Haziran 2026 tarihinde A.B.I. programı yüzde 5.22 reyting oranıyla günün birincisi oldu.

Mehmet Fetihler Sultanı kaçıncı sırada yer aldı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Survivor reytinglerde kaçıncı oldu?

Survivor, yüzde 3.31 reyting oranıyla günü dördüncü sırada tamamladı.

En yüksek share oranı hangi programın oldu?

Listede yer alan programlar arasında en yüksek share oranı yüzde 30.34 ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ait oldu.

ATV ilk 10 listesinde kaç programla yer aldı?

ATV, ilk 10 reyting listesinde toplam 5 farklı yapımla yer aldı.

Günün en çok izlenen haber programı hangisi oldu?

ATV Ana Haber, ilk 10 listesinde yer alan haber bültenleri arasında en yüksek sırayı elde etti.