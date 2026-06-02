2 Haziran 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

2 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü sayıda üniversiteleri ilgilendiren yönetmelikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun dikkat çeken ilke kararı ve Anayasa Mahkemesi kararları yer aldı. Özellikle iş yerlerinde mesai takibi için parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik verilerin kullanımıyla ilgili KVKK değerlendirmesi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki, 2 Haziran 2026 Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünün Resmi Gazete kararları ve detayları...

2 Haziran 2026 tarihli ve 33268 sayılı Resmi Gazete’de yürütme ve idare bölümü, kurul kararı, yargı bölümü ve ilan bölümü başlıkları altında çeşitli kararlar yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/04/2026 tarihli ve 2026/921 sayılı kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 tarihli ve E: 2024/187, K: 2026/42 sayılı kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 tarihli ve E: 2025/208, K: 2026/69 sayılı kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 tarihli ve E: 2025/269, K: 2026/72 sayılı kararı

Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 tarihli ve 2020/39936 başvuru numaralı kararı

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

KVKK’DAN BİYOMETRİK VERİ KARARI

2 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları arasında en dikkat çeken başlıklardan biri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun iş yerlerinde mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesine ilişkin ilke kararı oldu.

Kurul, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin yaygınlaştığını belirtti.

Biyometrik Veriler Hassas Nitelikte Kişisel Veri Sayılıyor

Kararda, biyometrik verilerin hassas nitelikte kişisel veri olduğu vurgulandı. Bu verilerin geri döndürülemez özellik taşıdığı belirtilerek, işlenmeleri sırasında yalnızca hukuki dayanağın yeterli olmadığı ifade edildi.

KVKK’ya göre bu tür veriler işlenirken gereklilik, ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkelerinin de dikkate alınması gerekiyor.

MESAİ TAKİBİNDE BİYOMETRİK VERİ ZORUNLU MU?

Kurul kararında, İş Kanunu’nda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğu belirtildi. Ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan açık bir yasal düzenleme olmadığına dikkat çekildi.

Bu nedenle mesai takibinin parmak izi, yüz tanıma, iris veya retina taraması gibi biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği değerlendirildi.

ÇALIŞANIN AÇIK RIZASI TARTIŞMALI OLABİLİR

KVKK kararında işçi ile işveren arasındaki güç dengesizliğine de dikkat çekildi. Çalışanlardan alınan açık rızanın her durumda özgür iradeye dayanıp dayanmadığının tartışmalı olabileceği belirtildi.

Çalışanın açık rıza vermemesi veya verdiği rızayı geri çekmesi halinde olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimali, açık rızanın geçerliliğini zedeleyebilecek unsurlar arasında gösterildi.

MESAİ TAKİBİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER NELER?

Kurul, çalışan devam takibi için biyometrik veriye başvurulmadan kullanılabilecek daha az müdahaleci yöntemlerin bulunduğunu hatırlattı.

Şifreli kart sistemleri

PIN tabanlı giriş sistemleri

İmza çizelgeleri

RFID/NFC kartlar

Denetçi gözetiminde giriş çıkış kayıtları

Bu alternatif yöntemler nedeniyle biyometrik veri kullanımının zorunlu olmadığı ve ölçülülük ilkesini karşılamayabileceği değerlendirildi.

VERİ SORUMLULARINA YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI

KVKK, veri sorumlularının kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Kurul, söz konusu ilke kararının Resmi Gazete’de ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verdi.

2 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE’DE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Bölüm Öne Çıkan Karar Yönetmelikler Anadolu Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi ile ilgili düzenlemeler Kurul Kararı KVKK’nın biyometrik veri işlenmesine ilişkin ilke kararı Yargı Bölümü Anayasa Mahkemesi kararları İlan Bölümü Yargı ilanları, ihale ilanları, döviz kurları ve DİBS değerleri

