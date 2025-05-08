2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Dersim çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Dersim çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.