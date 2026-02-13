2 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine dek süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.