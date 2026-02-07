Giriş / Abone Ol
2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kocaeli ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

