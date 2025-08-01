2 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji, Ankara ve Konya için sağanak uyarısında bulundu. Verilere göre yağışlar akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışla birlikte, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.